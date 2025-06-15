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        Erzurum'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

        Erzurum'un Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:39 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:39
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        Erzurum'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
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        Erzurum’un Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Toptepe Mahallesi’nde ikamet eden Zeynep Özer (37), evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı.

        Evdekilerin fark etmesiyle ilçedeki devlet hastanesine kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özer’in evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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