Erzurum'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
Erzurum'un Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Erzurum’un Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Toptepe Mahallesi’nde ikamet eden Zeynep Özer (37), evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı.
Evdekilerin fark etmesiyle ilçedeki devlet hastanesine kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özer’in evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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