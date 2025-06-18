Erzurum'da PKK'nın 6 yıl önce katlettiği amca ile yeğeni mezarları başında anıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da terör örgütü PKK'lılarca katledilen Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı.

İlçeye bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide, araç içerisinde teröristlerce şehit edilen dönemin AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı ve yeğeni Ahmet Küçük için Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Savcı Küçük'ün çocukları, kardeşleri ile Ahmet Küçük'ün eşi Ferya, çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük, mezar başında dua etti.

Ahmet Küçük'ün defnedilmesinden iki saat sonra dünyaya gelen Ahmet Miran, 6'inci yaş gününü babasının mezarı başındaydı.

Mezarlıktaki programın ardından mahalle camisinde mevlit okundu.

Anma programına katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 18 Haziran 2019 yılında şehitlik mertebesine ulaşan AK Parti Karayazı Meclis üyesi Savcı ve yeğeni Ahmet Küçük’ün anma programına katıldıklarını belirterek, "Ülkemiz kötü günleri geride bıraktı. Terörsüz Türkiye hedefiyle artık bu üzücü haberleri almayacağız. Ülkemizin, memleketimizin daha da ileriye gideceğini, daha da gelişeceğini bu badirelerin atlatılmasıyla daha güzel günler yaşayacağını düşünüyorum. Aileye başsağlığı diliyorum. Cenabı Allah şehit ailesine sabrı cemil versin. Bir daha bu gibi kötü, acı günleri yaşatmasın." dedi.