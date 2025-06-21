Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı

Açıklamada, "2,5 sezon birlikte mücadele ettiğimiz, zor süreçlerde omuz omuza kulübümüzün başarısı için çalıştığımız hocamız Hakan Kutlu'ya yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Erzurumspor'umuza hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak değerli hocamıza ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emeklerin için teşekkürler Hakan Kutlu." ifadesi kullanıldı.

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