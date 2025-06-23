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        Erzurum'da bitkin bulunan kerkenez bakımının ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:07
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        Erzurum'da bitkin bulunan kerkenez bakımının ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kent merkezinde bir süre önce yerde bitkin haldeki kerkenezi görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplere teslim edilen kerkenez, koruma altına alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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