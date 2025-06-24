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        Erzurum'da sarp kayalık üzerindeki tescilli Hırçer Kalesi yüzyıllardır ayakta

        Erzurum'un Tortum ilçesinde ormanlık alanda sarp kayalık üzerine inşa edilen ve yüzyıllardır ayakta kalan tescilli Hırçer Kalesi dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:14
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        Erzurum'da sarp kayalık üzerindeki tescilli Hırçer Kalesi yüzyıllardır ayakta
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde ormanlık alanda sarp kayalık üzerine inşa edilen ve yüzyıllardır ayakta kalan tescilli Hırçer Kalesi dronla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde Orta Çağ döneminde yapıldığı değerlendirilen Hırçer Kalesi, ormanlık alanın ortasında, sarp kayalık üzerine inşa edilen görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.

        Konumu itibarıyla sadece patika yoldan geçilerek ulaşılan tarihi kale, moloz taş kullanılarak yapılmış.

        Ulaşımının zorluğu sayesinde yüzyıllardır ayakta kalan kalenin sur duvarlarının büyük kısmı hala sağlam şekilde bugüne ulaşmış durumda. Yıkık olan bölümler ise zamanla iklim koşullarının etkisiyle tahrip olmuş.

        Kalenin giriş kapısının bulunduğu alandaki duvarlar büyük ölçüde yıkılmış olsa da yapı genel hatlarıyla ayakta kalmayı sürdürüyor. Sur duvarlarında yer yer pencere açıklıkları bulunuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 21 Ağustos 2013'te "korunması gereken kültür varlığı" olarak tescillenen Hırçer Kalesi, zaman zaman doğa tutkunlarının rotasına giriyor.

        Tarihi ve doğal dokusuyla dikkati çeken kale dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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