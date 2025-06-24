Erzurum'da sarp kayalık üzerindeki tescilli Hırçer Kalesi yüzyıllardır ayakta

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 21 Ağustos 2013'te "korunması gereken kültür varlığı" olarak tescillenen Hırçer Kalesi, zaman zaman doğa tutkunlarının rotasına giriyor.

Kalenin giriş kapısının bulunduğu alandaki duvarlar büyük ölçüde yıkılmış olsa da yapı genel hatlarıyla ayakta kalmayı sürdürüyor. Sur duvarlarında yer yer pencere açıklıkları bulunuyor.

Ulaşımının zorluğu sayesinde yüzyıllardır ayakta kalan kalenin sur duvarlarının büyük kısmı hala sağlam şekilde bugüne ulaşmış durumda. Yıkık olan bölümler ise zamanla iklim koşullarının etkisiyle tahrip olmuş.

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