Erzurum'da "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Erzurum'da, Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Ulusal Depozito Yönetim Sistemi tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, çevreyi korumaya yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi.

Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin, Sıfır Atık Projesi'nin en güçlü uygulamalarından biri olarak hayata geçirildiğini belirten Çiftçi, "İnancımız bize Allah'ın verdiği nimetleri korumayı ve gözetlemeyi öğütlemektedir. Çünkü çevre sadece bize hizmet eden bir alan değil bize emanet edilen bir değerdir. Bu sistem de emanete sahip çıkma gayesiyle oluşturulmuştur." dedi.

Sistemin katkılarına değinen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu sistem döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynaklarımızı israf etmeden, çevremizi kirletmeden yaşamanın yollarını bize sunmaktadır. Bu sistem kapsamında artık tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin ambalajlarını depozito iade makineleri aracılığıyla teslim ederek, depozito bedelini mobil uygulama üzerinden alabilecek. Bu sistemle, doğayı korumanın yanı sıra toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesini sağlamak, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize hem örnek olmak hem de onlarda çevre bilinci oluşturabilmek hedeflenmektedir. Bu sistemin ekonomik ve doğaya katkısının yanında, denizlerimizdeki plastik kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması, yerli üretime ve teknolojik gelişime de katkı sunması diğer faydaları olarak sayılabilir."

- "Doğaya olumlu etkilerine paha biçemiyoruz"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi de Sakarya'nın ardından programın başladığı ikinci ilin Erzurum olduğunu belirtti.

Bu sistemin kolay olmadığını dile getiren Pirinççi, "Şu anda dünyada 18 ülkede uygulanan bir sistem. Bunlardan bazılarının nüfusu Erzurum kadar değil. Dolayısıyla uygulaması nispeten daha kolay. Bazıları 80'li yıllarda bu sistemi uygulamaya başlamış." ifadelerini kullandı.

Pirinççi, mevzuatta bu konuyla ilgili bazı değişiklikler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk defa ülkemizde 2025'te şu anki haliyle bu sistemi yaymakla başladık. Hedefimiz 2025 sonuna kadar bu sistemi 81 ilimizde ve bütün ilçelerimizde yaymak, 2026'da ise gerçek anlamda depozitolu sisteme geçmek. Şu anda Türkiye'de 25 milyar şişe üretiliyor ve bunların sadece belki birkaç milyarı toplanıyor, o da sokaklardan. O toplananın da sadece yüzde 15-20'si sağlıklı bir şekilde toplanıyor. Biz bu şişeleri üretmek için yurt dışından pet ithal etmek zorunda kalıyoruz. Soda şişesi üretmek için 200 bin ton cam atığı, alüminyum ithal etmek zorunda kalıyoruz. Başta tekstil, otomotiv, endüstri olmak üzere pet üreticileri ve sanayicilerimiz atık ham maddesi olarak ihtiyaç duyuyor."