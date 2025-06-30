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        İspir'de KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

        Erzurum'un İspir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:24
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        İspir'de KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı
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        Erzurum’un İspir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İspir Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Batuhan Kobya açılış konuşması yaptı, ebe Buket Karaoğlu sunum gerçekleştirdi.

        Sunumda, katılımcılar KKKA hastalığına karşı korunma yolları, vaka yönetiminde doğru adımların atılması ve erken tanının sağlanması konusunda bilgilendirildi.

        Toplantının sonunda vatandaşların soruları cevaplandırıldı.

        Toplantıya, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, kurum amirleri, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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