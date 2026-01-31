Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:19
        Erzurum'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ve 50 AB 565 yabancı plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

        Kazanın meydana geldiği bölgede zeminin kaygan olduğu görüldü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki B.Ç. ve A.Ç, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan aynı bölgede 2 ayrı aracın karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

