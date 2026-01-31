Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurumspor FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, iyi mücadele ettiklerini söyleyerek galibiyeti taraftara armağan etti.

        Giriş: 31.01.2026 - 17:27 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:27
        Erzurumspor FK-SMS Grup Sarıyer maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, iyi mücadele ettiklerini söyleyerek galibiyeti taraftara armağan etti.

        Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, golu erken bulduklarını ve oyuna iyi başladıklarını söyledi.

        İlk yarı beş net pozisyonun gol olmamasından dolayı oyunda düşme olduğunu ifade eden Özbalta, şunları söyledi:


        "Sarıyer ikinci yarıya iyi başladı.Onlar da erken yedikleri golün şokun üzerlerinden atıp, top oynamak istediler ki 'En azından bir puan çıkaralım buradan.' dediler. İkinci yarı 10-15 dakikadan sonra eğer oyun öyle devam etseydi sahadaki diziliş anlamında değişikliğe gidecektim. Ama ondan sonra oyuncular toparlandı. Tam toparlandı dediğimiz noktada golü bulduk. Orada bir rahatlama oldu.


        Tertemiz bir müsabaka oldu. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Geçen haftadan cezalı olunduğu için az bir taraftar grubu vardı ama ellerinden geldiğince onlar da bizi desteklediler. Galibiyet onlara ve şehrimize armağan olsun." dedi.

        Ligde uzun bir yolun olduğunu da söyleyen Özbalta, final maç niteliğinde birçok maça çıkacaklarını ve önümüzdeki hafta oynayacakları Sakaryaspor maçına çok iyi hazırlacaklarını kaydett.




        - "Mutlaka aramıza iki tane daha oyuncu katmalıyız"

        Transfer dönemine ilişkin de açıklama yapan Özbalta, şunları söyledi:

        "Fernando'yu aramıza kattık. Yönetim kurulumuzdan 3 tane talebimiz vardı. Hem onlar çalışıyorlar hem biz çalışıyoruz ama tabii ki 6 gün kaldı. 6 Şubat'ta transfer bitiyor. Kalite katacak, takımın oyun gücünü yukarıya çekecek ve Erzurum iklimine adapte olabilecek oyuncuları aramıza katmalıyız. Yönetimimiz çalışıyor. Ama mutlaka aramıza iki tane daha oyuncu katmalıyız. Final dediğimiz müsabakalarda, deplasmanlarda bu iş çok çok daha zorlaşacak. 6 Şubat'a kadar bu istediğimiz tarzdaki oyuncular olmadığında da elimizdeki oyuncu grubu, Allah'ın izni ile bu işi görebilecek kadar hem aklıselim hem de iş ahlakına sahipler. Evvelallah son müsabakaya kadar biz bu işi götüreceğiz diye düşünüyorum. Transfer yapmak için transfer olmayacak."





        - Sarıyer cephesi

        SMS Grup Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal da Erzurumspor'u tebrik ederek, şunları kaydetti:

        "Erzurumspor şampiyonluğa oynayan bir takım. Oyunun başında da golü buldular. 20-30 dakika pozisyonlar da buldular. Bunlara karşılık veremedik. Ondan sonra oyunu dengeledik. Daha önceden yakaladığımız güzel bir seri vardı. Geçen hafta Çorum maçında kayıp yaşadık ama 4-0'lık yenilgi tabii ki ağır oldu. Bunu telafi etmek için hafta içi iyi çalışacağız. Önümüzdeki hafta içerideki maçımızı tekrar kazanmak için uğraşacağız. Alt sıralardan kurtulmak için mücadele veriyoruz. "

