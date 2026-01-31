Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu

        Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu.


        Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.


        Kar nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında ise soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.


        Kars'ta da kent merkezi yeniden beyaza büründü. Vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK - SMS Grup Sarıyerspor: 4-0
        Erzurumspor FK - SMS Grup Sarıyerspor: 4-0
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 116 haftadır Gazze için yürüyor
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 116 haftadır Gazze için yürüyor
        Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 4 - Sarıyer: 0
        Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 4 - Sarıyer: 0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum Valisi Çiftçi, Palandöken'deki buz duvarında heyecan ve adrenalini...
        Erzurum Valisi Çiftçi, Palandöken'deki buz duvarında heyecan ve adrenalini...
        Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler bölgesel toplantısı Erzurum'da yapıld...
        Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler bölgesel toplantısı Erzurum'da yapıld...