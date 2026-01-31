Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 116 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 116. haftada da "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 116 haftadır Gazze için yürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 116. haftada da "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.

        Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz, 116. kez dünyanın sustuğu yerde insanlığın ölmediğini haykırmak, Filistin'in, Gazze'nin ve tüm zulüm gören mazlumların gür sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

        Tam üç yıldır, sözde modern dünyanın gözleri önünde Gazze'de sistematik bir soykırım işlendiğini ifade eden Ceviz, bunun sadece bir savaş değil, bir halkın evinden, barkından, canından ve toprağından koparılması olduğunu vurguladı.

        Ceviz, bugün dünyanın jandarması olduklarını iddia eden güçlerin, yalnızca kendi dünyevi menfaatleri uğruna dünyayı ateşe atabilecek vasıfsızlıkta insanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Evet, genelde tüm zalimlere, özelde siyonist İsrail zalimlerine sadece kalben buğz ediyor değiliz. Biz kapitalizmin ve bu yolla dünyayı sömüren tüm devletlerin bize dayattığı ürünlere karşı istiğna gösteriyor, özellikle siyonistler ve iştirakçilerinin ürünlerini boykot ediyoruz. Çoğunluğu hayata değerli hiçbir şey katmayan bu ürünleri satın almamak ve hizmetlere para ödememek bugün her insan için bir vazife, her mümin için bir zorunluluktur. Evet dostlarımıza elimiz yeterli ulaşmıyor olabilir, ancak zalimlere maddi destek vermemek mümkündür. Bu manada Müslüman için her alışveriş bir imtihandır kanaatindeyim."

        Son zamanlarda yapılan en önemli taktiğin, Gazze'yi gündemden düşürmek ve gözlerden uzaklarda katliamlara devam etmek olduğunun altını çizen Ceviz, "Yeryüzünde tek kişi kalsak bile Gazze’yi ve mazlumları konuşmalı, onlar için dua etmeli ve elimizden geldiğince onlara yardım göndermeliyiz. Unutmayalım hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değilizdir. Bugün onların ülkesinde olan yarın bizim vatanımızda olacaktır. Bugün tavır koymazsak, safımızı belirlemezsek yarın bizim için ağlayacak kimse bulamayız. İşte bunun için Gazze'de yapılan zulmü unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Grup yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK - SMS Grup Sarıyerspor: 4-0
        Erzurumspor FK - SMS Grup Sarıyerspor: 4-0
        Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 4 - Sarıyer: 0
        Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 4 - Sarıyer: 0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum Valisi Çiftçi, Palandöken'deki buz duvarında heyecan ve adrenalini...
        Erzurum Valisi Çiftçi, Palandöken'deki buz duvarında heyecan ve adrenalini...
        Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler bölgesel toplantısı Erzurum'da yapıld...
        Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler bölgesel toplantısı Erzurum'da yapıld...
        Karaburun: "Erzurum üzerinden uyuşturucu geçmesine izin vermeyeceğiz"
        Karaburun: "Erzurum üzerinden uyuşturucu geçmesine izin vermeyeceğiz"