Erzurum'da 720 kök kenevir ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede yapılan operasyonda, 720 kök kenevir ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.