Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 1 kişinin bıçaklandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da iki gün önce 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 1 kişinin bıçaklandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da iki gün önce 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, O.A. (30) ile husumetli olduğu H.Ö. (28) arasında iki gün önce Murat Paşa Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Burada O.A. ile iş arkadaşı R.Y. (27), H.Ö'yü bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı H.Ö, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları çalışmada, O.A. ile R.Y'ye ait olduğu değerlendirilen 2 cep telefonu buldu.

        Şehir merkezinde yapılan çalışmada, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliler O.A. ile R.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden O.A'nın çeşitli suçlardan 3, R.Y'nin de 4 kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!

        Benzer Haberler

        Eşinin kalbinden bıçakladığı kadın, bir gün önce uzaklaştırma kararı için b...
        Eşinin kalbinden bıçakladığı kadın, bir gün önce uzaklaştırma kararı için b...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuk...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuk...
        Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı adliyede
        Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı adliyede
        Aziziye ilçesinde yüz yüze görüşmelerle vatandaşların beklenti ve talepleri...
        Aziziye ilçesinde yüz yüze görüşmelerle vatandaşların beklenti ve talepleri...
        Erzurum'da 720 kök kenevir ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıl...
        Erzurum'da 720 kök kenevir ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıl...
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde kök hücre bağışı toplanmaya başladı
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde kök hücre bağışı toplanmaya başladı