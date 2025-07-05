Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 86 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 86. haftada "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 86 haftadır Gazze için yürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 86. haftada "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.

        Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Özgür Esmeray, grup adına yaptığı açıklamada, bugün burada vicdanları sarsan, insanlığı sorgulatan bir gerçekliği tekrar dile getirmek için toplandıklarını söyledi.

        - "Bu yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır"

        7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 60 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini, önemli bir kısmının da çocuk olduğunu vurgulayan Esmeray, şunları kaydetti:

        "Bu yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır. Bugün Gazze'de sustuğumuz her çocuğun çığlığı, yarın bizim vicdanlarımızda yankılanacaktır. Unutmayalım ki zulme sessiz kalan da zalim kadar sorumludur. Bizler sessiz hekim yürüyüşümüzle bu sessizliği bozmaya çalışıyoruz. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda insanlık ölüyor. Bizler ekran başında izlerken, bir çocuk orada annesinin cansız bedenine sarılıp ağlıyor. Bizler bu zulmü normalleştirmeye çalışanlara karsı dimdik duracağız. Boykottan asla taviz vermeyeceğiz. Dualarımızdan Gazze'yi eksik etmeyeceğiz. Bizler çok iyi biliyoruz ki, zulüm payidar olamaz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması başladı
        Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması başladı
        Erzurum'daki inanç turizmi merkezlerinden Abdurrahman Gazi Türbesi restore...
        Erzurum'daki inanç turizmi merkezlerinden Abdurrahman Gazi Türbesi restore...
        Erzurum'da sağanak etkili oldu
        Erzurum'da sağanak etkili oldu
        Nişan telaşıyla buji arızasını gidermediği aracında çıkan yangında hastanel...
        Nişan telaşıyla buji arızasını gidermediği aracında çıkan yangında hastanel...
        Erzurum'da sağanak etkili oldu, alt geçitler suyla doldu
        Erzurum'da sağanak etkili oldu, alt geçitler suyla doldu
        Erzurum Anadolu Lisesi mezunları "1. Geleneksel Mezun Şenliği"nde buluştu
        Erzurum Anadolu Lisesi mezunları "1. Geleneksel Mezun Şenliği"nde buluştu