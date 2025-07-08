Erzurumspor FK'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, sabah saatlerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık ve geniş alan çalışması yaptı.
Erzurum temsilcisi, akşamki idmanda ise kulüp tesislerindeki spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.
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