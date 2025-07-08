Erzurumspor FK'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Erzurum temsilcisi, akşamki idmanda ise kulüp tesislerindeki spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.

Futbolcular, sabah saatlerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık ve geniş alan çalışması yaptı.

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