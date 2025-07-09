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        Erzurum'da leyleği boynuna dolanan poşetten itfaiye kurtardı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde boynuna poşet dolanan leyleğe itfaiye ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:48
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        Erzurum'da leyleği boynuna dolanan poşetten itfaiye kurtardı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde boynuna poşet dolanan leyleğe itfaiye ekipleri yardım etti.

        Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Altıntepe Mahallesi'nde elektrik direğindeki yuvada bulunan 3 leylekten birinin boynundaki poşet nedeniyle hareket zorluğu yaşadığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.

        Mahalleye giden itfaiye ekipleri, aracın sepetiyle elektrik direğine çıkarak leyleğe ulaştı.

        İtfaiye personeli, leyleği boynundaki poşetten kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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