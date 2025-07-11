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        Erzurum'da uygun fiyata alışveriş imkanı sunan "halk pazarı" sayısı artıyor

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "halk pazarı" sayısı artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:31
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        Erzurum'da uygun fiyata alışveriş imkanı sunan "halk pazarı" sayısı artıyor
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "halk pazarı" sayısı artıyor.

        Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü projeyle, yörede üretilen ürünler, market formatında açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor. Halk pazarlarıyla, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Endüstri Caddesi'nde halk pazarının 4'üncü şubesi açıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, halk pazarı konseptinin önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

        Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve ekibine teşekkür ederek "Hafta içi, hafta sonu demeden gece gündüz şehrimiz için özveriyle çalışıyorlar. Bu gayretlerinin daim olmasını diliyorum" dedi.

        - "Sofralara daha ucuz, daha kaliteli ürünler ulaştırıyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de halkın ekonomik gücünü koruyacak, vatandaşların temel ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayabileceği projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

        Sekmen, halk pazarlarının, vatandaşın faydasına sunulmuş büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek "Biz Erzurum’u büyütürken sadece altyapıyla, imarla değil, insanı önceleyen, ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran sosyal projelere de öncelik veriyoruz. Halk pazarları da işte bu vizyonun bir parçasıdır. Mahalle mahalle kurduğumuz halk pazarlarıyla hem üreticimizi destekliyor hem de kıymetli kardeşlerimizin sofrasına daha kolay, daha ucuz, daha kaliteli ürünler ulaştırıyoruz." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise halk pazarlarıyla istihdam sayısının 100'e ulaştığını vurgulayarak bunun binlere ulaşması için çalıştıklarını kaydetti.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise hizmetin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, yeni halk pazarının açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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