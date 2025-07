Wagner Pina'nın hedefi Trabzonspor'da başarılı olmak:

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili takımda başarılı olmak istediğini söyledi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklılarını sürdüren Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı 22 yaşındaki oyuncusu Pina, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pina, sahada tüm enerjisini ortaya koyduğunu belirterek, "Belki beni buraya getiren, kulübün tercih etmesini sağlayan özelliklerim hem savunmada hem hücumda takıma olabildiğince yardımcı olabilmek ve bütün görevlerimi yerine getirebilmek. Sahada ne kadar enerjim varsa her zaman bunu vermeye çalışan bir oyuncuyum." dedi.

Wagner Pina, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile görüştüğünü ve takımla ilgili bilgi aldığını dile getirdi.

Pina, teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışıyla ilgili, "Hocamızın oyun mantalitesi gayet iyi. Bekler çok önemli ama sadece bekler değil bütün oyuncuların çok önemli bir rolü ve görevi var oyunumuzda. Bireysel olarak başarılar kazanmak ve takıma faydalı olmak istiyoruz belki ama önemli olan kolektif başarı, bunun peşinde koşuyoruz. Hocamızın gayet iyi bir antrenör olduğunu görüyorum, bizimle her fırsatta konuşmaya, bize oyun mantalitesini anlatmaya, aşılamaya çalışıyor. Hep beraber iyi bir sezon geçirebilmeyi umuyoruz. Bunun başlangıcı da umuyorum burada olacak." ifadelerini kullandı.

Pina, idolünün Lionel Messi olduğunu belirterek, "Taraftarlara şöyle bir mesajım olabilir, oymadığımız her maçta, sahada olduğumuz her an elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan hiç şüpheleri olmasın. Sahaya çıktığımız her saniye Trabzonspor'un hedefleri uğruna mücadele vermeye devam edeceğiz. Hedeflerin her zaman şampiyonluk olduğunun bilincindeyiz, bunun da her maçtaki mücadeleden geçtiğini biliyoruz. Sahada olduğumuz her an onlar için ve Trabzonspor için mücadele vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.