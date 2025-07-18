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        Wagner Pina'nın hedefi Trabzonspor'da başarılı olmak:

        Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili takımda başarılı olmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:55
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        Wagner Pina'nın hedefi Trabzonspor'da başarılı olmak:
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        Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili takımda başarılı olmak istediğini söyledi.

        Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklılarını sürdüren Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı 22 yaşındaki oyuncusu Pina, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Pina, sahada tüm enerjisini ortaya koyduğunu belirterek, "Belki beni buraya getiren, kulübün tercih etmesini sağlayan özelliklerim hem savunmada hem hücumda takıma olabildiğince yardımcı olabilmek ve bütün görevlerimi yerine getirebilmek. Sahada ne kadar enerjim varsa her zaman bunu vermeye çalışan bir oyuncuyum." dedi.

        Wagner Pina, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile görüştüğünü ve takımla ilgili bilgi aldığını dile getirdi.

        Pina, teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışıyla ilgili, "Hocamızın oyun mantalitesi gayet iyi. Bekler çok önemli ama sadece bekler değil bütün oyuncuların çok önemli bir rolü ve görevi var oyunumuzda. Bireysel olarak başarılar kazanmak ve takıma faydalı olmak istiyoruz belki ama önemli olan kolektif başarı, bunun peşinde koşuyoruz. Hocamızın gayet iyi bir antrenör olduğunu görüyorum, bizimle her fırsatta konuşmaya, bize oyun mantalitesini anlatmaya, aşılamaya çalışıyor. Hep beraber iyi bir sezon geçirebilmeyi umuyoruz. Bunun başlangıcı da umuyorum burada olacak." ifadelerini kullandı.

        - "Hedef her zaman şampiyonluk"

        Wagner Pina, Trabzonspor'un hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Öncelikli hedefim Trabzon'da olabildiğince başarılı olabilmek ve fazla sayıda maç oynayıp takıma yardımcı olabilmek. Buranın ne kadar iyi bir takım, kulüp ve şehir olduğunun farkındayım. Bu büyük şehirde ve takımda elimden gelenin en iyisini verebilmeyi ve uzun yıllar bu formayı hizmet edebilmeyi umuyorum. Djaniny, benim adıma önemli referanslardan biri, milli takımdan tanıdığın arkadaşım. Djaniny benimle konuşarak milli takım ve burası hakkında önemli bilgiler verdi. Milli takımda oynamak çok önemli ama daha öncelikli olan şey Trabzonspor'da başarılı olup oradan milli takıma devam edebilmek. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Aramıza katılan genç ve tecrübeli arkadaşlarımızın çok iyi olduğunu görebiliyorum. Hocamızın bize verdiği fikirlerle bize aşıladığı oyun anlayışıyla başarılar kazanabileceğinizi düşünüyorum. Trabzonspor gibi kulüpteyseniz hedef her zaman şampiyonluk. Şampiyonluk hedefinin zor olduğunun farkındayız ama bunu başarabilecek gücümüzün olduğunun da farkındayız. Aramıza katılacak ve gidecek oyuncularla çok da iyi bir kadro olacağımızın bilincindeyiz."

        -"Çok iyi oyuncular Türkiye'yi tercih ediyor"

        Kendisini genç oyuncu olarak gördüğünü ifade eden Pina, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geliştirmem gereken ve daha iyiye gitmesi gereken bir çok yönüm olduğundan bahsedebiliriz ama hücum yönünden değerlendirecek olursak üçüncü bölgede belki son final paslarında son dokunuşlarda kendimi daha da geliştirmem gerekir. Savunmada da yine aynı şekilde kaleye yakın pozisyonlarda daha iyi pozisyon alıp kaleye, savunmamıza daha fazla yardımcı olmam gerekir. Bunun üzerine zaten çalışıyorum, önümde uzun yıllar var. Ligi tanıyordum çünkü Portekiz'den Türkiye'ye, Türkiye'den Portekiz'e gelen giden çok fazla oyuncu oluyor. Portekiz'de oynarken Türkiye ligi hakkında bilgilerim vardı aynı zamanda oradan gelen çok fazla oyuncu tanıyorum. Avrupa'daki çok iyi oyuncular da son zamanlarda Türkiye'yi tercih ediyorlar ve buradaki takımlarda oynamaya devam ediyorlar. Buranın iyi bir lig olduğunun farkındayım. Trabzonspor'u, gelmeden önce biliyordum. Çünkü en sevdiğim oyunculardan biri Oscar Cardozo'ydu. Gelmeden önce hep takip ettiğim bir oyuncuydu. Onun sayesinde Trabzonspor'u daha net tanımış oldum."

        Pina, idolünün Lionel Messi olduğunu belirterek, "Taraftarlara şöyle bir mesajım olabilir, oymadığımız her maçta, sahada olduğumuz her an elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan hiç şüpheleri olmasın. Sahaya çıktığımız her saniye Trabzonspor'un hedefleri uğruna mücadele vermeye devam edeceğiz. Hedeflerin her zaman şampiyonluk olduğunun bilincindeyiz, bunun da her maçtaki mücadeleden geçtiğini biliyoruz. Sahada olduğumuz her an onlar için ve Trabzonspor için mücadele vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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