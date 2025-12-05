Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da İl Koordinasyon Toplantısı sonrası konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sivas'tan itibaren Erzincan üzerinden Kars'a kadar gidecek olan hızlı tren projemizi önümüzdeki sene içerisinde bitiriyoruz. Bazen 'bundan vaz mı geçildi?' diye tartışmalar oluyor. Biz asla vazgeçmedik, çok net. Bu sadece Erzincan'ın, Erzurum'un, Kars'ın meselesi değildir, bu orta koridor, ülkemiz ve 21 ülkenin konusudur." dedi.

Bakan Uraloğlu, kentteki programları kapsamında Valiliği ziyaretinde Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette, Vali Mustafa Çiftçi, Uraloğlu'na Oltu taşı tespih hediye etti.

Valilikte çalışan Down sendromlu 21 yaşındaki Elif Ademoğlu ile sohbet eden Uraloğlu, burada düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Uraloğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Erzurum'da iki önemli proje ile ilgili incelemede bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin Kırık Tüneli olduğunu aktaran Uraloğlu, "7 bin 100 metre uzunluğunda çift tüplü tünel, toplam 14 bin 200 metre uzunluğunda. Bu tünelde incelemelerde bulunduk. 680 metresinin kaldığını özellikle söylemek isterim ama çok çok yoğun bir su çıkışı ve zeminde heyelanlar, göçmeler söz konusu. Tünelin içerisinden çıkan ya da bizim yukarıya çektiğimiz su 70 bin nüfuslu bir şehrin su ihtiyacını karşılayabilecek kadar. Yani 200 litre saniyenin üzerinde bir su söz konusu. Yavaşta olsa orada devam ediyoruz. Hemen Erzurum tarafında 3 bin 105 metre uzunluğunda Dallıkavak Tüneli'nde kazı işlerini bitirdik, betonlarını yapıyoruz. Onu da önümüzdeki yılın ilk yarısında bitirerek hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, bakanlık olarak kente AK Parti hükümetleri döneminde 126 milyar liralık yatırım yaptıklarının altını çizerek, şunları dile getirdi: "49 kilometre bölünmüş yolu 624 kilometreye çıkarmışız. 40 kilometre sıcak asfalt varmış, onu da 629 kilometreye çıkarmışız. Ovit Tüneli'ni açtık, Pirinkayalar da 22 virajı ortadan kaldıran Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete sunmuştuk. Esasında Erzurum'u birçok ilimize bölünmüş yollarla bağlamış olduk. Horasan-Kararkurt yolunu, Aksu Kapı köprülü kavşağını, Çobandede-Hınıs-Varto yolunu, Karayazı yolunu, Erzurum-Çat-Karlıova yolunu, Erzurum-Tekman yollarını bitirdik. Elbette ihtiyaçlar olduğunu da biliyoruz, o ihtiyaçları da konuştuk ve çözeceğiz. Kop Dağı Tüneli, Kırık Tüneli kadar zor olmasa da Türkiye'nin en zor tünellerinden biri. 6 bin 900 metre uzunluğunda ve ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki senenin sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Yetişmese de 2027'de hizmete açmış olacağız. Vauk Tüneli de toplam iki tüneldir ve yaklaşık 7 kilometre. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz, devamı Gümüşhane geçişidir, Zigana Tüneli'dir. Oralar bitmiş durumda, Dolayısıyla orayı da bitirdiğimiz zaman İpek Yolu güzergahımızdaki iki büyük şehrimizi de doğrudan birbirine bağlamış olacağız."

- "100 bin civarında olan yolcu sayımızı, bir milyonun üzerine çıkardık" Bunların sadece bir şehrin projeleri olmadığını aktaran Uraloğlu, "Burası bir taraftan orta koridorun en güçlü güzergahıdır. Kars'tan gelip Erzurum'dan batıya ve kuzeye doğru devam eden en önemli güzergahtır. Dolayısıyla aynı zamanda biz orta koridoru da bu vesileyle güçlendirip Karadeniz'e bağlantısını sağlamış oluyoruz. " ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Palandöken Lojistik Merkezini de hizmete açtıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Havaalanında kapasitemizi 2 milyona çıkarmıştık. 100 bin civarında olan yolcu sayımızı, bir milyonun üzerine çıkardık. Bu da bizim için kıymetli.Sivas'tan itibaren Erzincan üzerinden Kars'a kadar gidecek olan hızlı tren projemizi önümüzdeki sene içerisinde bitiriyoruz. Bazen 'bundan vaz mı geçildi?' diye tartışmalar oluyor. Biz asla vazgeçmedik, çok net. Bu sadece Erzincan'ın, Erzurum'un, Kars'ın meselesi değildir, bu orta koridor, ülkemiz ve 21 ülkenin konusudur. Dolayısıyla biz bunu yapacağız ama ilk etapta mevcut yolu, demir yolunu elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz."

Bakan Uraloğlu, Erzurum'daki hafif raylı sistem ve tramvay hattı projelerine vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bakanlığımız tarafına geçmiş bir projedir. Biz burada şunu tartıyoruz. Bu projenin bir yapım maliyeti var. Bu sadece yaptığınız zamanın maliyetidir. Bunu karşılamada çok ciddi sıkıntılarımızın olmadığını söylemek isterim ancak şehir merkezindeki nüfusu dikkate alarak bunun işletme maliyetini asla gözden kaçırmamız lazım. 2 milyona varan şehir merkezli nüfuslarda genel anlamda zarar eden, belki bazen kurtaran yerler var. Onun için doğru zaman, doğru güzergahla bunu yapmış olacağız." diye konuştu. Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'da 4 saat mola veriyor. 22 Aralık'ta yeniden başlayarak Erzurum'a yerli ve yabancı turistlerin gelmesine vesile olacak. 2019'da başladığımız bu seferi 81 bin yolcu kullandı.Devlet Demir Yolları 9. Bölge Müdürlüğümüzü de Erzurum'da kurduk. Havaalanında en gelişmiş olan CAT-3 sistemini kurduk ve artık en yoğun zamanlarda bile buraya iniş yapılabilecek. Erzurum'da sisten uçak inmedi konusu gündemden kalkmıştır. Bizim şimdiye kadar yaptığımız hizmetler ortada. Elbette nüfusumuzun, şehirlerimizin, imkanlarımızın gelişmesiyle beraber yeni ihtiyaçlarda ortaya çıkmıştır. Toplantıda belediye başkanlarımızın söylediklerini not aldık, bunları belli bir program dahilinde AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı olarak yapmaya devam edeceğiz."