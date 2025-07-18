Erzurum'da heyelan ve sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kılbaş olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla heyelan ve selde sürüklenen otomobildeki Ali Osman Aydın (67) ile Hatice Aydın (62) yaralı olarak kurtarıldı.

İlçenin İriağaç Mahallesi civarında seyir halindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel ve heyelana kapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.