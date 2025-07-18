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        Erzurum'da heyelan ve sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde heyelan ve sel sularında sürüklenen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:43
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        Erzurum'da heyelan ve sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde heyelan ve sel sularında sürüklenen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.

        İlçenin İriağaç Mahallesi civarında seyir halindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel ve heyelana kapıldı.

        Sel suları otomobili, Oltu Çayı'na kadar sürükledi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla heyelan ve selde sürüklenen otomobildeki Ali Osman Aydın (67) ile Hatice Aydın (62) yaralı olarak kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı.

        Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kılbaş olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

        Yetkililer bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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