Erzurum'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Kazada, iki çocuk ağır, otomobil sürücüsü Arı ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakup Arı (25) idaresindeki 25 FH 203 plakalı otomobil, Narman Devlet Hastanesi mevkisinde, 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu elektrikli bisikletle çarpıştı.

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