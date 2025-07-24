Erzurum'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Narman ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Erzurum'un Narman ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yakup Arı (25) idaresindeki 25 FH 203 plakalı otomobil, Narman Devlet Hastanesi mevkisinde, 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki çocuk ağır, otomobil sürücüsü Arı ise hafif yaralandı.
Çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.