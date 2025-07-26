Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları Gazze için yürüdü

        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 89 haftadır devam eden sessiz yürüyüşü, bu hafta sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:59 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları Gazze için yürüdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 89 haftadır devam eden sessiz yürüyüşü, bu hafta sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        ​​​​​​​Kent merkezindeki Lalapaşa Camii'nde toplanan hekimler ve sağlık çalışanlarına bu hafta Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) üyeleri de eşlik etti.

        Burada Dr. İbrahim Doğan tarafından Gazze ile ilgili bir metin okunduktan sonra kalabalık ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, Gazze'de 2 milyon insanın kasten aç bırakılmasının sıradan olmadığını söyledi.

        Kavaz, 2 yıldır televizyon ve telefon ekranlarında kanlı bedenler gördüklerini ifade ederek "Bu görüntülerin kaydırıp geçebileceğimiz, zap yapıp atlayabileceğimiz içerikler olması, gerçeklikten bizleri uzaklaştırıyor olabilir. Onların birer film sahnesi olmadığını, tam da şuan günlerdir yemek yememiş çocukların küçük bedenlerinin paramparça edildiğini anlamamız gerekiyor. Empati yeteneğimizi kaybetmemiz olabilecek en kötü sonuçtur, düşmanın istediği tam da budur. O sahnelerin Türkiye'de de yaşamasını, İsrail'in geleceğe dönük planlardan biri olduğunu anlamamız ve vicdani duygularımıza ek olarak milli duygularımızı da harekete geçirmemiz gerek." diye konuştu.

        Çocukların açlıktan uyumadığını belirten Kavaz, Gazze'de insanların tuzlu suyla iftar edip bir sonraki günün orucuna niyet eder hale geldiğini kaydetti.

        Kavaz, ablukanın kalkması için diplomatik yolların zorlanması gerektiğini dile getirerek, "Ülkemizin her yerinde gerçekleştirilen festival ve şenliklerin haberini aldık. Şuan gerçekleşen soykırımın canlı tanıkları olarak şehrimizde ve ülkemizin her yerinde organize edilmiş olan yaz festivallerini kınıyoruz. Yanı başımızda insanlar canlı canlı yanarken; canlı müzik dinlemek için şölenler yapmanın normal olmadığını söylüyoruz." dedi.

        Kalabalık, yapılan duanın ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları

        Benzer Haberler

        Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Trabzonsporlu genç futbolcu Salih Malkoçoğlu:
        Trabzonsporlu genç futbolcu Salih Malkoçoğlu:
        Trabzonspor son maçını farkla geçti
        Trabzonspor son maçını farkla geçti
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Erzurum'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Erzurum'da konuştu:
        Çaykur Rizespor'un Arnavut futbolcusu Qazim Laçi, yeni sezondaki hedeflerin...
        Çaykur Rizespor'un Arnavut futbolcusu Qazim Laçi, yeni sezondaki hedeflerin...