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        Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

        Erzurum'da çöp kamyonunun çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:42
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        Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı
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        Erzurum'da çöp kamyonunun çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokak'ta dün 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım'ın üzerinden geçerek ölümüne neden olan Kadir Uğurlu'nun (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Uğurlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokak'ta dün Uğurlu'nun kullandığı Palandöken Belediyesine ait çöp kamyonu Eyüp Yıldırım'a çarpmış, küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirmişti. Sürücü Uğurlu ise olay sonrası bölgeden uzaklaşıp karakola teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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