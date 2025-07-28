Erzurum'da kayıp olarak aranan bedensel engelliyi jandarma menfezde buldu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayıp olarak aranan bedensel engelli, jandarma tarafından menfezde bulundu.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayıp olarak aranan bedensel engelli, jandarma tarafından menfezde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekederesi Mahallesi'nde kayıp ihbarı edilen 26 yaşındaki engelli bireyin bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda engelli bireyi ilçe kırsalında bir menfezde sağlıklı şekilde buldu.
Bir uzman çavuş engelliyi kucaklayarak menfezden çıkarıp ailesine teslim etti.
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