Erzurum'da kayıp olarak aranan bedensel engelliyi jandarma menfezde buldu

Bir uzman çavuş engelliyi kucaklayarak menfezden çıkarıp ailesine teslim etti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda engelli bireyi ilçe kırsalında bir menfezde sağlıklı şekilde buldu.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayıp olarak aranan bedensel engelli, jandarma tarafından menfezde bulundu.

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