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        Erzurumspor FK, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile resmi sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 00:12 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:12
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        Erzurumspor FK, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile resmi sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ülgen ve Akpınar'ın tesislerde kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, en son Boluspor'da oynayan Ülgen ile 2, Bandırmaspor'da oynayan Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Mavi-beyazlı ekip, transferlerini sosyal medya hesaplarından oyuncuların kentteki tren garı bahçesinde çocuklarla futbol oynadığı görüntülerle duyurdu.

        Kayıtlarda Ülgen'in futbol oynayan çocuklara kulübün tesislerinin yerini sorması ve çocukların adresi, Ülgen'in kendileriyle futbol oynaması karşılığında tarif edeceklerini söylemeleri yer alıyor.

        Ayrıca Ülgen'in çocuklarla oyuna başlarken takımları belirledikleri sırada orta sahanın eksik kalması üzerine Akpınar'ı telefonla arayıp davet etmesi ve onun da gelmesiyle futbol oynadığı anlar bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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