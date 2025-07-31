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        Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:22
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        Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yabancı bir kargo firmasına ait tır, Erzurum-Artvin kara yolu Denizbaşı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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