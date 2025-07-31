Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yabancı bir kargo firmasına ait tır, Erzurum-Artvin kara yolu Denizbaşı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
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