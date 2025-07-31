Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yabancı bir kargo firmasına ait tır, Erzurum-Artvin kara yolu Denizbaşı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

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