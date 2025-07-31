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        Alman otomobil firmasından Erzurum'daki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na eğitim desteği

        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz arasında otomotiv sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:22
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        Alman otomobil firmasından Erzurum'daki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na eğitim desteği
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        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz arasında otomotiv sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Okulda düzenlenen programda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu ile Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Erzurum Yetkili Acente Müdürü Menderes Çetin işbirliği protokolü imzaladı.

        Prof. Dr. Nadaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak, öğrencilerin uygulamalı eğitime dayalı yetkinliklerini artırmak, sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını güçlendirmek amacıyla önemli işbirliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda okul ile Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz arasında otomotiv sektöründe nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı sunmak üzere protokol imzalandığını belirten Nadaroğlu, "Protokol kapsamında öğrencilerimize, sektördeki güncel teknolojilerle tanışma, uygulamalı eğitim alma ve mezuniyet sonrası istihdamda öncelik sağlama fırsatları sunulacaktır." dedi.

        Nadaroğlu, bu işbirliğinin hem öğrencilere hem de otomotiv sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

        İmza törenine, Yüksekokul müdür yardımcıları Prof. Dr. Arzu Kavaz Yüksel ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Güllüce, okulun Otomotiv Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hülya Öztürk Doğan, bölümde öğretim görevlisi İbrahim Genç ve fakülte sekreteri Hamza Öztürk katıldı.

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