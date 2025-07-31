Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Gastronomi şehri Erzurum'da "Kahvaltı Festivali" düzenlendi

        UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"nde bulunan Erzurum'da, "Kahvaltı Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gastronomi şehri Erzurum'da "Kahvaltı Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"nde bulunan Erzurum'da, "Kahvaltı Festivali" gerçekleştirildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Erzurum Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile Havuzbaşı Kent Meydanı'nda "Kahvaltı Festivali" düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Bar ekibinin gösterisiyle devam etti.

        UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, törende yaptığı konuşmada, 1945'te UNESCO'nun dünyada üçüncü bir savaşın çıkmamasını sağlamak için eğitim, bilim ve kültürde insanlığı aydınlatma felsefesiyle kurulduğunu söyledi.

        Erzurum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda olduğunu hatırlatan Oğuz, şunları kaydetti:

        "UNESCO şehri, yaratıcı şehir, gastronomi şehri gibi kavramlar esasında Yunus Emre'mizin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim.' felsefesinin UNESCO'da tecelli etmesidir. Yani biz ne kadar görülesi, öğrenilesi, bilinesi yönümüz varsa dünyaya açarsak, onlar da bize geldikçe, gördükçe bizi daha fazla sevecek, bize karşı ön yargılarını daha fazla azaltacak, dostluk ve kardeşlik iklimi olacak. Bu iklimde de savaşma arzusu ve duygusu taşıyanlar daha geriye düşecek felsefesine sahibiz. Erzurum gibi tarihi, kültürü ve medeniyetiyle, çok değerli bir yere, sahip olan bir şehrin, muhakkak ki UNESCO üzerinden daha fazla uluslararası toplumla, dünyayla buluşmasını arzu ederiz."

        Erzurum'a gastronomi alanında çıktığı yolda başarılar dileyen Öcal, festivalin öğle ve akşam yemekleri konseptlerinin de olması gerektiğini vurguladı.

        - "Erzurum'un 100'e yakın tescilli yemeği var"

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum mutfağının yalnızca yemek kültürü bakımından değil aynı zamanda aidiyet, tarih ve kimlik açısından da taşıdığı anlamla şehrin hafızasında çok önemli bir yer oluşturduğunu anlattı.

        Sekmen, "Tabii bizler hep beraber el ele verirsek bu şehirlerimizin güzelliklerini ve değerlerini ön tarafa çıkartır. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanıtabilirsek bunda kazanan şehirlerimiz olacak." dedi.

        Erzurum'un, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden etkilendiğini ve bu noktada 100'e yakın tescilli yemeğin bulunduğunu belirten Sekmen, kentin gastronomi alanında yeni bir kitap hazırlığı içinde olduklarını belirtti.​​​​​​​

        Erzurum'un büyük bir gastronomi zenginliğine sahip olduğunu vurgulayan Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Oğuz Özyaral da ülkedeki yangınlara dikkati çekerek, "Ülkemiz yanmasın, yüreğimiz yanmasın, ocaklar yansın." dedi.

        Törende, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da konuşma yaptı.

        Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazı katılımcılara plaket ve çeşitli hediyeler takdim ederken, kesilen kurdele ile programı sona erdi.

        Alanda kadın kooperatifleri ve sponsor işletmeler tarafından oluşturulan stantlarda vatandaşlara, çeşitli yöresel kahvaltılıklar ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz

        Benzer Haberler

        Yoğun bakımda oksijen tedavisi gören hastaları uyanık tutacak proje tescill...
        Yoğun bakımda oksijen tedavisi gören hastaları uyanık tutacak proje tescill...
        Teknosa'dan Erzurum'a mağaza yatırımı
        Teknosa'dan Erzurum'a mağaza yatırımı
        Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü
        Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü
        Şeker pancarı kullanarak atık sulardaki antibiyotik zararlarını gidermede b...
        Şeker pancarı kullanarak atık sulardaki antibiyotik zararlarını gidermede b...
        Kerem ile Aslı aşkı ile hikayeciliği yeniden canlandırdılar
        Kerem ile Aslı aşkı ile hikayeciliği yeniden canlandırdılar
        Erzurum'da 7 ayda 653 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da 7 ayda 653 düzensiz göçmen yakalandı