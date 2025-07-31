Gastronomi şehri Erzurum'da "Kahvaltı Festivali" düzenlendi

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"nde bulunan Erzurum'da, "Kahvaltı Festivali" gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Erzurum Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile Havuzbaşı Kent Meydanı'nda "Kahvaltı Festivali" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Bar ekibinin gösterisiyle devam etti.

UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, törende yaptığı konuşmada, 1945'te UNESCO'nun dünyada üçüncü bir savaşın çıkmamasını sağlamak için eğitim, bilim ve kültürde insanlığı aydınlatma felsefesiyle kurulduğunu söyledi.

Erzurum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda olduğunu hatırlatan Oğuz, şunları kaydetti:

"UNESCO şehri, yaratıcı şehir, gastronomi şehri gibi kavramlar esasında Yunus Emre'mizin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim.' felsefesinin UNESCO'da tecelli etmesidir. Yani biz ne kadar görülesi, öğrenilesi, bilinesi yönümüz varsa dünyaya açarsak, onlar da bize geldikçe, gördükçe bizi daha fazla sevecek, bize karşı ön yargılarını daha fazla azaltacak, dostluk ve kardeşlik iklimi olacak. Bu iklimde de savaşma arzusu ve duygusu taşıyanlar daha geriye düşecek felsefesine sahibiz. Erzurum gibi tarihi, kültürü ve medeniyetiyle, çok değerli bir yere, sahip olan bir şehrin, muhakkak ki UNESCO üzerinden daha fazla uluslararası toplumla, dünyayla buluşmasını arzu ederiz."

Erzurum'a gastronomi alanında çıktığı yolda başarılar dileyen Öcal, festivalin öğle ve akşam yemekleri konseptlerinin de olması gerektiğini vurguladı. - "Erzurum'un 100'e yakın tescilli yemeği var" Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum mutfağının yalnızca yemek kültürü bakımından değil aynı zamanda aidiyet, tarih ve kimlik açısından da taşıdığı anlamla şehrin hafızasında çok önemli bir yer oluşturduğunu anlattı. Sekmen, "Tabii bizler hep beraber el ele verirsek bu şehirlerimizin güzelliklerini ve değerlerini ön tarafa çıkartır. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanıtabilirsek bunda kazanan şehirlerimiz olacak." dedi. Erzurum'un, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden etkilendiğini ve bu noktada 100'e yakın tescilli yemeğin bulunduğunu belirten Sekmen, kentin gastronomi alanında yeni bir kitap hazırlığı içinde olduklarını belirtti.​​​​​​​ Erzurum'un büyük bir gastronomi zenginliğine sahip olduğunu vurgulayan Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Oğuz Özyaral da ülkedeki yangınlara dikkati çekerek, "Ülkemiz yanmasın, yüreğimiz yanmasın, ocaklar yansın." dedi.