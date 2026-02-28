Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık eden 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık eden 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre S.K. (41), emniyete giderek kendini telefonda bankacı olarak tanıtanların yönlendirmesi sonucu 14 bin 940 lira dolandırıldığı ihbarında bulundu.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, S.K'nin para gönderdiği IBAN numarasının kentte ikamet eden A.P'ye (19) ait olduğunu tespit etti.

        Polislerce yakalanan A.P, banka hesaplarını para karşılığında kiraya verdiğini belirterek, hesaplarının dolandırıcılık olaylarında kullanılacağını bilmediğini öne sürdü.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kentte dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık edenlerin A.D. (22), A.B.S.Z. (18), S.Y. (20) ve M.A. (22) olduğunu tespit etti.

        Ekipler, şüphelilerin il genelinde paraya ihtiyacı olan kişileri, çeşitli bahanelerle kandırarak banka hesabı açmaya ikna ettikleri ve bu hesapları dolandırıcılık yapanlara kiraya vermelerini sağladıklarını belirledi.

        Hesap temini için aracılık yapan S.Y, A.D. ve M.A'yı operasyonla gözaltına alan ekipler, A.B.S.Z'nin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hesap sahibi A.P. serbest bırakıldı, S.Y, A.D. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.Y. ve A.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, hesabını kiraya veren A.P'nin 6, şüphelilerden S.Y'nin 7, A.D'nin 2, M.A. ile A.B.S.Z'nin 3'er suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"

        Benzer Haberler

        Küçükoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması; ''Milli irade anlayışını daima diri tut...
        Küçükoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması; ''Milli irade anlayışını daima diri tut...
        Karla kaplı Karasu Nehri ve çevresi dronla görüntülendi
        Karla kaplı Karasu Nehri ve çevresi dronla görüntülendi
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de...
        ETSO Heyeti Efkan Ala'yı ziyaret etti
        ETSO Heyeti Efkan Ala'yı ziyaret etti
        Sloven yüzücüler, Avrupa Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor
        Sloven yüzücüler, Avrupa Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor
        Yolu karla kapanan ve elektrikleri kesik olan köyde oksijensiz kalan hastan...
        Yolu karla kapanan ve elektrikleri kesik olan köyde oksijensiz kalan hastan...