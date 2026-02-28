Karla kaplı Karasu Nehri ve çevresi dronla görüntülendi

Erzurum-Erzincan kara yolundaki karla kaplı Karasu Nehri çevresi güzel görüntü oluşturdu. Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle, dağlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeden geçen Karasu Nehri ve kara yolu, dronla görüntülendi. Nehir kıyısında yer yer buzlanma görülürken, yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Karla kaplanan doğa ile nehrin oluşturduğu manzara, güzel görüntü oluşturdu.

