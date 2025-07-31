Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı yapıldı

        Erzurum'da Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal İl Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve ahlaki açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve onları huzurlu bir ortamda büyütmek amacıyla uzun yıllardır aile odaklı politikalar ve hizmetlerin kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi.

        - Erzurum'da 55 koruyucu aile var

        Bu proje ile yalnızca koruyucu aile sayısındaki artış değil, gönüllülük ruhunu, toplumsal sorumluluğu ve insan kaynağına dayalı kalkınma modelini önceleyen güçlü bir farkındalık dönüşümünü de beraberinde getirdiğini dile getiren Aykut, şunları kaydetti:

        "Toplum kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile gönüllü hizmet anlayışı güçlenmiş, koruyucu ailelik bir görevden öteye geçerek yürekle yapılan bir hizmete dönüşmüştür. Erzurum'da koruyucu aile hizmeti 55 koruyucu ailemiz ve 66 çocuğumuz ile sevgiyle, şefkatle ve kararlılıkla kucak açmıştır. Bu tablo, Erzurum'un insanı merkeze alan değerlerini ve toplumsal sorumluluk bilincini en güçlü şekilde yansıtan örneklerden biri olmuştur. Koruyucu aile olmak, sadece bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini değiştirmeye talip olmaktır. Bu kutsal görevi üstlenen tüm ailelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

        Koruyucu ailelerden Fehim Bakırcı da koruyucu aile olmanın çok farklı düzeyde faydaları olduğunu belirtti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince "Koruyucu Aile Hizmetinin Önemi" konusunda sunum gerçekleştirildi.

        Programa, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve koruyucu aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Alman otomobil firmasından Erzurum'daki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'...
        Alman otomobil firmasından Erzurum'daki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'...
        Erzurum'da 55 çeşit ürünün yer aldığı 'Kahvaltı Festivali'
        Erzurum'da 55 çeşit ürünün yer aldığı 'Kahvaltı Festivali'
        Gastronomi şehri Erzurum'da "Kahvaltı Festivali" düzenlendi
        Gastronomi şehri Erzurum'da "Kahvaltı Festivali" düzenlendi
        Yoğun bakımda oksijen tedavisi gören hastaları uyanık tutacak proje tescill...
        Yoğun bakımda oksijen tedavisi gören hastaları uyanık tutacak proje tescill...
        Teknosa'dan Erzurum'a mağaza yatırımı
        Teknosa'dan Erzurum'a mağaza yatırımı
        Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü
        Erzurum'da tırda çıkan yangın söndürüldü