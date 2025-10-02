Erzurum'un ehramlı kadın çiftçileri, kurdukları kooperatifle üretime katkı sağlıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin üyeleri, yöresel kıyafet ehramı giyip tarımsal üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

Pasinler ilçesine bağlı kırsal Yiğitpınarı, Taşkaynak ve Övenler mahallelerinde yaşayan 31 kadın tarafından 2023'te kurulan Yiğitpınarı, Taşkaynak, Övenler Kalkınma Kooperatifi, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 16 milyon 900 bin lira, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projeleri kapsamında da 4 milyon 500 bin lira destek aldı.

Desteklerle kooperatife yem kırma makinelerinden süt sağım makinelerine, römorklardan balya makinelerine kadar toplam 88 parça tarım aleti alındı.

Tamamı kadın kooperatif üyeleri, aldıkları desteklerle tarımsal üretim yapıyor. Organik süt ve süt ürünleri de üreten kooperatif üyeleri, ürünlerini anlaşmalı yerlere satarak kazanç elde ediyor.

Kooperatif Başkanı Hülya Akyıldırım, AA muhabirine, kooperatifi 3 köyden kadınlarla bir araya gelerek kurduklarını ve birçok destek aldıklarını söyledi.

Tarlada ayçiçeği, patates ve mısır hasadına katıldıklarını, ayrıca süt ürünleri hazırladıklarını dile getiren Akyıldırım, "Her çalışmamızı ehramlarımızla yapıyoruz. Bu kıyafet bizim yöremizin kıyafeti. Nereye gitsek bunlarla gidiyoruz. Gezmeye de bahçeye de tarlaya da ahıra da bu kıyafetimizle gideriz." dedi. Akyıldırım, "Üyelerimiz çok mutlu. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, İl Müdürümüzden Allah razı olsun. Bize destek verdiler. İki defa Ankara'ya gittik. Toplantılara gidiyoruz. Çok güzel oluyor bizim için. Organik ürünler üretiyoruz. Ne yaparsak birlikte yapıyoruz. Bu alanda daha çok şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu. - "Altın günündense kooperatif işleri ön plana çıktı" Akyıldırım'ın kızı Melisa Akyıldırım da kooperatifte üye olarak çalıştığını ve hayvancılık alanında faaliyet göstermek istediğini söyledi. Kooperatifçilikle tanıştıktan sonra daha öz güvenli olduklarını dile getiren Akyıldırım, şunları kaydetti: