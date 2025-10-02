Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un ehramlı kadın çiftçileri, kurdukları kooperatifle üretime katkı sağlıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin üyeleri, yöresel kıyafet ehramı giyip tarımsal üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:23 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un ehramlı kadın çiftçileri, kurdukları kooperatifle üretime katkı sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin üyeleri, yöresel kıyafet ehramı giyip tarımsal üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

        Pasinler ilçesine bağlı kırsal Yiğitpınarı, Taşkaynak ve Övenler mahallelerinde yaşayan 31 kadın tarafından 2023'te kurulan Yiğitpınarı, Taşkaynak, Övenler Kalkınma Kooperatifi, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 16 milyon 900 bin lira, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projeleri kapsamında da 4 milyon 500 bin lira destek aldı.

        Desteklerle kooperatife yem kırma makinelerinden süt sağım makinelerine, römorklardan balya makinelerine kadar toplam 88 parça tarım aleti alındı.

        Tamamı kadın kooperatif üyeleri, aldıkları desteklerle tarımsal üretim yapıyor. Organik süt ve süt ürünleri de üreten kooperatif üyeleri, ürünlerini anlaşmalı yerlere satarak kazanç elde ediyor.

        Kooperatif Başkanı Hülya Akyıldırım, AA muhabirine, kooperatifi 3 köyden kadınlarla bir araya gelerek kurduklarını ve birçok destek aldıklarını söyledi.

        Tarlada ayçiçeği, patates ve mısır hasadına katıldıklarını, ayrıca süt ürünleri hazırladıklarını dile getiren Akyıldırım, "Her çalışmamızı ehramlarımızla yapıyoruz. Bu kıyafet bizim yöremizin kıyafeti. Nereye gitsek bunlarla gidiyoruz. Gezmeye de bahçeye de tarlaya da ahıra da bu kıyafetimizle gideriz." dedi.

        Akyıldırım, "Üyelerimiz çok mutlu. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, İl Müdürümüzden Allah razı olsun. Bize destek verdiler. İki defa Ankara'ya gittik. Toplantılara gidiyoruz. Çok güzel oluyor bizim için. Organik ürünler üretiyoruz. Ne yaparsak birlikte yapıyoruz. Bu alanda daha çok şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

        - "Altın günündense kooperatif işleri ön plana çıktı"

        Akyıldırım'ın kızı Melisa Akyıldırım da kooperatifte üye olarak çalıştığını ve hayvancılık alanında faaliyet göstermek istediğini söyledi.

        Kooperatifçilikle tanıştıktan sonra daha öz güvenli olduklarını dile getiren Akyıldırım, şunları kaydetti:

        "Köyde yaşıyoruz. Tarlayı ekmemiz lazım, ahıra gitmemiz lazım. Bizim ekmeğimiz burası. Bunun için ekipmana ihtiyacımız var. Bundan dolayı da kooperatif kurduk. Devlet imkan veriyordu. Biz de 3 köy toplandık ve projeler yapmaya başladık. Şu an bir projemiz oluyor ve kadınlar kurulan sosyal medya grubu üzerinden fikirlerini söylüyor. Altın günündense artık kooperatif işleri ön plana çıktı. Kadınlar daha çok fikirlerini söylüyorlar. Ne söylemek istiyorlarsa söyleyebiliyor. Öz güvenli hissediyorlar."

        - "Bundan önce evden dışarı çıkmıyorduk"

        Üyelerden Züleyha Göksu, eşlerinin de kendilerine destek olduğunu belirterek, "Bizim de bir şeylere katkıda bulunmamız çok güzel oluyor. Bundan önce evden dışarı çıkmıyorduk. Sadece gidersek tarlaya gidiyorduk. Şimdi şükür her yere gidiyoruz. Bazı yerleri görüyoruz. Ankara'ya Cumhurbaşkanı'mızın davetine gitmiştik. Arkadaşlarla seminerlere gidiyoruz. Çocuklarımızın hepsini okuttuk, yaz olunca gelip onlar da bize yardım ediyor." dedi.

        Filiz Korkmaz da çalışmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, daha önce evde canlarının sıkıldığını şimdi ise günlerinin yoğun geçtiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "sahte ev" ilanlarıyla 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan zan...
        Erzurum'da "sahte ev" ilanlarıyla 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan zan...
        Erzurum'da teyzesinin altınlarını çalan yeğen ve nişanlısı yakalandı
        Erzurum'da teyzesinin altınlarını çalan yeğen ve nişanlısı yakalandı
        Erzurum'da sağlık çalışanları ve yaşlılar fidan dikti
        Erzurum'da sağlık çalışanları ve yaşlılar fidan dikti
        Erzurum'da "önce yaya" kuralının yaygınlaştırılması için havadan ve karadan...
        Erzurum'da "önce yaya" kuralının yaygınlaştırılması için havadan ve karadan...
        Erzurum'da polis, taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarının taşınmasına a...
        Erzurum'da polis, taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarının taşınmasına a...
        Erzurum'da sağlıkçılar kadınlara emzirme ve anne sütünün önemini anlattı
        Erzurum'da sağlıkçılar kadınlara emzirme ve anne sütünün önemini anlattı