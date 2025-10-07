Erzurum Devlet Tiyatrosu "Hadi Artık Birlikte Gülelim" mottosuyla yeni sezonu başlattı

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), 2025-2026 tiyatro sezonunu güçlü projelerle "Hadi Artık Birlikte Gülelim" mottosuyla başlattı.

EDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda EDT klasiklerden yerli yazarlara, Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan müzikallere ve çocuk oyunlarına kadar uzanan zengin bir yelpazede eserlerle tiyatroseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDT Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, yeni sezonda sanatın birleştirici gücünü Anadolu'nun dört bir yanına taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl Anadolu'yu karış karış gezerek tiyatroyu her yaştan seyirciyle buluşturacaklarını bildiren Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Her oyun, her sahne bir gönül kapısını aralayacak. Tiyatro yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk. Genel Müdürümüz Sayın Tamer Karadağlı'nın önderliğinde, sahnemizi sadece salonlarla sınırlı görmüyor, sanatın ulaşmadığı her yere ulaşmak için yola çıkıyoruz. Bu yolculuk şehir merkezleri ile sınırlı kalmayacak. Bazen bir sahne bir okul bahçesinde, bazen bir köy meydanında kurulacak. Tiyatro, gidebildiği her yere umut ve neşe götürecek. Her oyunda bir tebessüm, her perdede bir düşünce, her sahnede bir umut var. Biz tiyatroyu yalnızca izletmek değil, birlikte yaşamak istiyoruz."