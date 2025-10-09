Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi THE'nin dünya sıralamasında ilk 1000'de yer aldı

        Atatürk Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) "2026 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda ilk 1000'de yer aldığı bildirildi.

        Giriş: 09.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:56
        Atatürk Üniversitesi THE'nin dünya sıralamasında ilk 1000'de yer aldı
        Atatürk Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) "2026 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda ilk 1000'de yer aldığı bildirildi.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyanın saygın sıralama kuruluşları arasında yer alan ve YÖK tarafından tanınan Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, 2026 dünya sıralamasını açıkladı.

        Sıralamada önemli başarı elde ederek dünyada genel sıralamada 801-1000 arasında derecelendirilen Atatürk Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 9, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5'te yer aldı.

        Eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm kriterleriyle değerlendirilerek oluşturulan ve dünya genelinden yaklaşık 40 bin üniversitenin dahil edildiği sıralamada, ilk 1000 içerisinde 15 Türk üniversitesi yer aldı.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak "THE 2026 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda ilk 1000 üniversite arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Sıralamanın öneminden bahseden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'deki üniversiteler arasında 9'uncu, devlet üniversiteleri arasında da ilk 5'te yer alıyor olmamız, hep birlikte yürüttüğümüz yoğun çabaların ve özverinin bir sonucudur. Bu başarı sadece sıralama değil, aynı zamanda akademik mükemmeliyet ve yenilikçi eğitim anlayışımızın bir yansımasıdır. Vizyonumuz, öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunarak, onları küresel düzeyde rekabet edebilecek bireyler haline getirmektir.

        Araştırma ve yenilik alanındaki çalışmalarımızla bilgi üretiminde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve üniversitemizin paydaşlarına teşekkür ediyorum. Gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ilerlemeye devam ederek Atatürk Üniversitesinin uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek daha nice başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

