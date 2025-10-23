Habertürk
        Erzurum'da gençler tarihi tabyayı korumak için temizlik yaptı

        Erzurum'da gençler tarihi tabyayı korumak için temizlik yaptı

        Erzurum'da dernek üyeleri ile meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla şehrin tarihi miraslarından Küçük Kiremitlik Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:08
        Erzurum'da gençler tarihi tabyayı korumak için temizlik yaptı
        Erzurum'da dernek üyeleri ile meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla şehrin tarihi miraslarından Küçük Kiremitlik Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi'nin himayelerinde başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Küçük Kiremitlik Tabyası, temizlik ve bakım çalışmaları için Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneğine tahsis edildi.

        Şehrin tarihi miraslarından olan bu tabyada dernek üyeleri ile Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Daha sonra öğrencilere 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve kahramanlıklarıyla tarihe geçen Nene Hatun hakkında bilgilendirici bir ders verildi, Küçük Kiremitlik Tabyası'nın savaşlarda üstlendiği görevler anlatıldı.

        Dernek Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, kendilerine tahsis edilen tabyada sürekli temizlik yaptıklarını söyledi.

        Tabyanın şehir içinde bulunmasından dolayı bazı duyarsız kişiler tarafından kirletildiğini ifade eden Kızılkaya, "Ecdadımızın maneviyatını incitmemek için tabyanın ruhuna yakışmayan görüntüleri engellemeye çalışıyoruz." dedi.

        Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu çalışmada kendileriyle birlikte olduğunu anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Tarihi eserlerin turizmdeki pozisyonları herkesin malumudur. Bu okulumuzun öğrencilerinin böyle bir çalışmada olmaları bizim için çok değerli. Çünkü Erzurum turizmini gelecekte bu okulumuzdan yetişen gençlerimiz şekillendirecek. Bizleri yalnız bırakmayan öğrencilerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sene çok daha güzel etkinliklerle tabyamızı daha canlı hale getireceğiz.

        Tarihi atmosferde yapılan bu eğitim, gençlerin geçmişle bağ kurmasını sağlayarak ecdada vefa duygusunu pekiştirdi. Tabyanın bulunduğu alan sadece askeri tarih açısından değil, spor tarihi açısından da büyük öneme sahip. 1944 yılında bu tepeye Türkiye'nin ilk, dünyanın da ilklerinden biri olan kayakla atlama rampası inşa edildi. Erzurum'un hem tarih hem spor mirasını yaşatmak adına bu tür projeler önemlidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

