        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum polisi uyuşturucuya "sıfır tolerans" vurgusuyla öğrencilere "Narkogençlik" eğitimi verdi

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik "Narkogençlik" eğitimi ve uyuşturucuyla mücadele konusunda "sıfır tolerans" vurgusuyla sunumlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:05
        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, üniversitesinin Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, uyuşturucunun insanlığın başının belası olduğunu belirterek, "Bu illetle mücadelede ya kazanacağız ya kazanacağız başka çaremiz yok. Çünkü kazanamazsak insanlığın belki bitişi bu illetten olacak." dedi.

        Uyuşturucu nedeniyle insanlığın çok büyük tehlike altında olduğunu vurgulayan Karaburun, ülke olarak da bu konuyla ilgili çok ciddi mücadele içinde olduklarını anlattı.

        Karaburun, "Dünyadaki bazı ülkeler özgürlük adı altında aslında mücadeleyi bırakmış durumda. Güya belli maddelerin sınırlı kullanımını belli alanlarda 'izin veriyoruz', 'özgürlükçü yaklaşım sergiliyoruz' diyorlar. Polis olarak bunun arka planında bununla mücadelede yıldıklarını ya da pes ettiklerini yorumluyoruz çünkü bu çok büyük bir mücadele." diye konuştu.

        Uyuşturucuyla mücadelenin toplumun her kesimiyle birlikte yapılması gerektiğini işaret eden Karaburun, şöyle devam etti:

        "Bu tek başına bir grubun yapabileceği bir mücadele değil. Sadece polisin, kolluk güçlerinin, Sağlık Bakanlığının, STK'ların, ailelerin yapabileceği bir mücadele değil, hep birlikte omuz omuza verirsek sonuç alabiliriz. Yoksa gerçekten sadece karanlığa taş atarız. Allah'a şükür Erzurum'da narkotik konularla ilgili çok büyük sıkıntımız yok. Hep söylüyorum narkotikle ilgili rakamda bile bir fazla. Hedefimiz sıfır ama bunu ancak sizlerle yapabiliriz. Toplumun okumuş gençleri, bilinçli gençleriyle yapabiliriz. Bir taneye bile tahammülümüz yok. Ülkemizdeki benzer nüfus yapısına sahip ülkelerine baktığımızda kötü yerde değiliz. Mücadelemiz gayet iyi gidiyor ama sıfıra kadar kararlıyız. Bu konuda hepinizden destek istemek için buradayım."

        - "Narkotik maddeyle uğraşan hiç kimse Erzurum'da barınamayacak"

        Karaburun, insanların zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ben emniyet müdürü olarak gücümün sonuna kadar bu işin peşindeyim. Personelime ve Erzurumlulara bir kez daha söylüyorum. Narkotik maddeyle uğraşan hiç kimse Erzurum'da barınamayacak. Sıfır tolerans, Erzurum'u terk etsin. Ya helalinden kazanacaklar ya da gençlerimizi zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Hatta Türkiye'yi terk etsinler çünkü Sivas'ta, Antalya'da ve diğer illerde de bizim gibi kahraman Türk polisleri var. Onların hiç birini bırakmayacağız bu yüzden aynı kararlılığı hepinizden bekliyorum."

        Konuşmanın ardından narkotik polisleri tarafından öğrencilere uyuşturucuyla mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

        Programda polis ekipleri tarafından öğrencilere uyuşturucuyla mücadele konusunda tanıtım broşürleri dağıtıldı.

        Eğitime öğrenciler ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

