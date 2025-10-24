Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni" başladı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:51
        Erzurum'da "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni" başladı
        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni" başladı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu ve İslam medeniyeti sentezi için çabalayan, "Hareket" dergisinin kurucusu, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu Uluslararası Bilgi Şöleni" başlıklı program, Topçu'nun fikir dünyasını çok boyutlu biçimde ele alarak, onun ahlak ve maarif merkezli düşünce sistemini yeniden değerlendirme amacı taşıyor.

        Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, Topçu'nun ahlak, insan ve toplum anlayışının bugünün dünyasında yeniden anlamlandırılması gerektiğini belirterek, "Düzenlenen bilgi şöleni bu açıdan büyük bir anlam taşıyor. Erzurum, tarih boyunca düşünce, ilim ve irfanın merkezi olmuştur. Bu tür bilimsel toplantılar, şehrin kültürel kimliğini daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

        Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise Topçu'nun "Hareket" dergisiyle Türk düşünce dünyasında yeni bir dinamizm oluşturduğunu, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının akademik bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da Topçu'nun düşüncelerinin bugünün insanına rehberlik edecek nitelikte olduğunu vurguladı.

        Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Nurettin Topçu, fikirde isyanı ahlakla yoğurmuş, insanı irade, vicdan ve sorumluluk bilinciyle tanımlamıştır. Onun eserleri, Türk düşüncesinin en sahici damarlarından biridir. Erzurum'da başlayıp Erzincan'ın Eğin ilçesinde tamamlanacak bu bilgi şöleni, onun aziz hatırası önünde bir vefa duruşudur. Nurettin Topçu, bir felsefe öğretmeni olmanın ötesinde, Türk maarifini bir dava olarak gören bir fikir adamıdır. Bizlere düşen, onun ahlak nizamı anlayışını yaşatmak, bu toprakların irfanını çağımıza taşımaktır."

        - Bilgi şöleni 3 gün sürecek

        Açılış töreninde, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle hazırlanan, yönetmenliğini Prof. Dr. Yusuf Yurdigül'ün yaptığı "Fikirde İsyan, Hayatta Ahlak: Nurettin Topçu'nun İzinde" adlı belgesel ilk kez gösterildi.

        Belgeselde, Nurettin Topçu'nun fikir dünyasından kesitler, hayatına dair belgeler ve eserlerinden alıntılar yer alırken, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan görsellerle çağdaş bir anlatım dili kullanıldı.

        Bilgi şöleni, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kırgızistan'dan gelen akademisyenlerin katılımıyla 3 gün devam edecek.

        Programın ilk gününde "Hatıralar", "Nurettin Topçu'nun Türk Dünyası ve Balkan Coğrafyasındaki İzleri", "Ahlak ve İsyan" ile "Yarınki Türkiye" temalı oturumlar düzenlenirken, ikinci gün "Maarif Meselesi", "Anadoluculuk Fikri", "Varoluşçuluk" ve "Edebiyat" ekseninde bildiriler sunulacak.

        Üçüncü gün ise katılımcılar, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine geçerek "Nurettin Topçu, Felsefe Okulu ve Eğitim" başlıklı yuvarlak masa oturumuyla programı tamamlayacak.

        Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, çok sayıda akademisyen, yazar, öğrenci ve davetli katıldı.

