        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kayıt dışı istihdamla mücadelede 20 iş yerine ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:57
        Erzurum'da kayıt dışı istihdamla mücadelede 20 iş yerine ceza uygulandı
        Erzurum'da, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 20 iş yerine ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda 24 ekiple umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan kontrollerde 59 iş yeri kontrol edildi, 295'i Türk, 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere 321 kişi sorgulandı.

        Yapılan sorgulamada, 20 iş yerinde 7 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı istihdam edildiği anlaşıldı, konuyla ilgili 20 iş yerine cezai işlem uygulandı.

        Yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklulardan 6 Afgan uyruklu, haklarında idari işlem uygulandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

