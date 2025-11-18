Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdü

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava, yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Sis nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

- Kars

Kars-Erzurum kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu.

Büyük ve küçükbaş hayvan besicileri kırağıyla beyaza bürünen çayırlık alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.