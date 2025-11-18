Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdü

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava, yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava, yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

        Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Sis nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        - Kars

        Kars-Erzurum kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Soğuk havanın etkisiyle Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu.

        Büyük ve küçükbaş hayvan besicileri kırağıyla beyaza bürünen çayırlık alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

        Besici Gıyas Budak, havaların geceleri soğuduğunu belirterek, "Sabah erken hayvanları otlatmaya çıkardık, her taraf bembeyaz olmuş. Şimdi kırağının kalkmasını bekliyoruz, sonra otlatmaya çalışacağız." dedi.

        Bölgede kızıl sincaplar ile kuşların yiyecek aradığı görüldü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü şehirde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı oluştu. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Soğuk havayla etkisini gösteren sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

        Sis, Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye" projesinin lansmanı ya...
        Erzurum'da "Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye" projesinin lansmanı ya...
        İşte Erzurum'um konut satış karnesi
        İşte Erzurum'um konut satış karnesi
        Otoyolda yabani tavşan görüntülendi
        Otoyolda yabani tavşan görüntülendi
        Sevilen oyuncu Ali Öner'in Oltu sevgisi
        Sevilen oyuncu Ali Öner'in Oltu sevgisi
        Altay: ''Direksiyon bir araç değil, bir alın teridir'' Erzurum Şoförler ve...
        Altay: ''Direksiyon bir araç değil, bir alın teridir'' Erzurum Şoförler ve...
        Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu kuruldu Sendikacılıkta adalet...
        Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu kuruldu Sendikacılıkta adalet...