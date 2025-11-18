Ağrı'da ayı saldırısında yaralanan çobanın Erzurum'da tedavisi sürüyor

Ağrı'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı 70 yaşındaki çobanın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Doğubayazıt ilçesinin Yukarı Güngören köyünde yaşayan ve buradaki kırsalda hayvanlarını otlatan 8 çocuk babası 70 yaşındaki Halit Zengel'e 3 gün önce ayı saldırdı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır darbeler alan Zengel, oğlundan telefonla yardım istedi.

Zengel, kaldırıldığı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada acil olarak hastanenin çene cerrahı Prof. Dr. Ümit Ertaş tarafından ameliyata alınan Zengel'in tedavisi sürüyor.

Zengel'in, enfeksiyon hastalıkları açısından yapılacak değerlendirmelerden sonra taburcu edilmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Ertaş, AA muhabirine, ayı saldırısına maruz kalan vatandaşın ilk başta kendini korumaya çalıştığını, buna rağmen yüzünde ciddi yaralar olduğunu söyledi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını anlatan Ertaş, "Ayı elmacık kemiğini koparmış, üst çeneye hasar vermiş. Hasta bize sevk edildi, kabul ettik. Tüm yabani hayvanlarda kuduz riski vardır, bu riske karşı hem geldiği bölgede hem de hastanemizde aşıları yapıldı. Yüzdeki kesileri, elmacık kemiğini eski yerine getirdik. İyi bir ameliyat geçirdi, acil şekilde ameliyata almıştık. Hastamız şimdi iyi, enfeksiyon bulgusu olmazsa, intaniye birimi ile görüşeceğiz ve birkaç gün içinde taburcu olur." ifadelerini kullandı. .

Hasta Zengel ise başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü ifade ederek, "Hastane hizmetlerinden çok memnunuz. Ameliyat oldum, doktor ve personellerden Allah razı olsun." dedi.