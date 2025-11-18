Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da prematüre bebekler, şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla buluştu

        Erzurum'da prematüre bebekler ve aileleri, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 18.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:56
        Erzurum'da prematüre bebekler, şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla buluştu
        Erzurum'da prematüre bebekler ve aileleri, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Erzurum Vali Vekili Didem Dinç Özay, hastane yöneticileri, prematüre bebekler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

        Özay, burada yaptığı konuşmada, yenidoğan yoğun bakımlarda özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu güzel günde prematüre doğumların azalmasını, her bebeğin sağlıklı başlangıç yapmasını ve prematüre anne ve babaların asla kendilerini yalnız hissetmemelerini diledi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de Erzurum Şehir Hastanesi'nde organları gelişmeden 465 gram doğan Hüma bebeğin hayata tutunma hikayesini anlatarak, "Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Kahveci ve Sibel Yılmaz Tanrıverdi doktorlarımız ile fedakar sağlıkçılarımızın yoğun tedavisi ve destekleriyle uzun süreç sonrası Hüma bebeğimiz sağlıklı şekilde ana kucağına kavuştu. Bu başarı tüm Erzurum'un, sağlık camiamızın başarısıdır." dedi.

        Hastanenin bölgenin sağlık üssü olduğunu ifade eden Tör, yüksek teknolojik cihazlarla donatılan yenidoğan yoğun bakım kliniğinin tecrübeli hekim kadrosuyla hizmet verdiğini aktardı.

        Tör, hastane olarak bilimin ışığında her prematüre bebeğe umut olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Kahveci de 94 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinde klinik durumu ağır hastaların takip edildiğini, burada uzman doktor, 75 hemşire, 17 pratisyen hekimle hizmet verdiklerini anlattı.

        Klinikteki başarının ekip olarak gerçekleştirildiğini belirten Kahveci, tüm bebeklere çocukları gibi bakan ve tedavilerini yapan hemşire ve sağlık personeline teşekkür etti.

        Kahveci, "2024 yılında yenidoğan yoğun bakım ünitemize 1895 bebek yatmış, bu bebeklerden 1854'ü hayata tutunmuş ve sağlıklı şekilde taburcu edilmiştir. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren ölçülerden birisi, bebek ölümlerinin düşmesidir. Gelişmiş ülkelerde yenidoğan ölümleri binde 4,5-5 arasında. Ülkemizde ise 2024'te binde 6 civarında, en gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaşmış durumdayız." diye konuştu.

        - Prematüre doğdu, şimdi kendisi gibi prematüre bebeklere doktorluk yapıyor

        Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde mecburi hizmetle görev yapan Dr. Çağlar Yıldız ise şu duyguları paylaştı:

        "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden dereceyle mezun olduğunu anlatarak, "Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Erzurum birincisi, Türkiye 178'incisi olmuş doktorum. Aynı zamanda 7,5 ay, yani 30 hafta doğmuş prematüreyim. Tüm prematüre ailelerini selamlıyorum. Bu hafta sadece farkındalık haftası değil, bu hafta her gün yenidoğan ünitelerinde sessizce süren yaşam mücadelesinin, her gecesinin, her kalp atışının ardındaki bilimi ve emeği hatırlama haftasıdır. Bir bebeğin sesi, dünyanın en kıymetli sesidir. Bizler o sesi duyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Ailelerin de konuşma yaptığı program, pasta kesilmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

