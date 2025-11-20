Habertürk
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava ile sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:15
        
        

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 15 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Ardahan'da ise soğuk nedeniyle buzlanma ve don meydana geldi, ağaç ve yapraklarda kırağı oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da araç camları buz tuttu, bitki ve ağaçlarda kırağı meydana geldi.

        Kars-Erzurum kara yolunda da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

