        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da polisten kaçan şüphelinin 10 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi

        Erzurum'da polisi görünce kaçan şüphelinin 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:46
        Erzurum'da polisten kaçan şüphelinin 10 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi
        Erzurum'da polisi görünce kaçan şüphelinin 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki çalışmalarında kendilerini görünce kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

        Kaçan şüphelinin "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.İ. (40) olduğu tespit edildi.

        Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

