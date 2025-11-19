Erzurum'da polisten kaçan şüphelinin 10 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi
Erzurum'da polisi görünce kaçan şüphelinin 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki çalışmalarında kendilerini görünce kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Kaçan şüphelinin "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.İ. (40) olduğu tespit edildi.
Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
