        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 100 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte sevindirildi

        Erzurum'da bir araya gelen 100 öksüz ve yetim çocuk, "Gülüşün Umut Olsun" projesi kapsamında düzenlenen eğlenceli etkinlikte sevindirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:46
        Erzurum'da 100 öksüz ve yetim çocuk düzenlenen etkinlikte sevindirildi
        Erzurum'da bir araya gelen 100 öksüz ve yetim çocuk, "Gülüşün Umut Olsun" projesi kapsamında düzenlenen eğlenceli etkinlikte sevindirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik yürütülen proje doğrultusunda Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kentteki bir restoranda program düzenlendi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, aileler ve kurum temsilcileri ile davetlilerin katıldığı etkinlikte yetim ve öksüz kalmış 100 çocuk, Karagöz-Hacivat orta oyunu ve maskot karakterlerin de eşlik etmesiyle neşeli anlar yaşadı.

        Vali Çiftçi, bir süre sohbet edip yakından ilgilendiği çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, çeşitli hediyelerle onları sevindirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik çalışmaların önemine işaret ederek, çocuk haklarının sadece hukuki metin değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu söyledi.

        Söz konusu çocuklara yönelik eğitim, sanat, spor ve psikososyal destek hizmetlerinin devam ettiğini bildiren Aykut, "Bir çocuğun hayalini korumak, bir ülkenin geleceğini korumaktır. 'Gülüşün Umut Olsun' projesi bir slogan değil, yaklaşımımızın özetidir." dedi.

        Erzurum Çocuk Hakları Temsilcisi olan bir çocuğun konuşma yapmasıyla devam eden program, çocuklara kitap setleri, okul çantaları, kışlık giysi hediye edilmesi ve yemek ikramıyla sona erdi.

