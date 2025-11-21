Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" açıldı

        Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:37
        Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, mehteran ve Erzurum Bar ekibi gösterisi sergilendi.

        Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, fuar organizasyonundan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

        Kitapların önemine vurgu yapan Çiftçi, "Bizim medeniyetimizin temelinde ilim, irfan, hikmet ve kitap vardır. Bin yıl tarihe yön vermiş, tarihin öznesi olmuş ecdadımızın, 'ilim sadırlarda değil satırlardadır' sözü ne kadar manidardır. Hepimiz biliyoruz ki kitaplar medeniyetlerin sessiz tanıklarıdır. Onlar geçmişle gelecek arasında köprü kuran en sağlam taşıyıcılardır. Bu şekliyle kitaplar, binlerce yıllık bilginin, birikimin, tecrübenin ve bilgeliğin kağıda dökülmüş halidir. Kitapların böyle bir fonksiyonu var." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un bir okur yazar şehri olduğunu ve tarihinde birçok yazar, şair, ozan, aşık ve bilim insanı yetiştirdiğini belirtti.

        Belediyenin sadece alt yapı ve imar hizmetlerine değil kültür ve sanat alanlarına ayrı önem verdiklerini belirten Sekmen, "Hamdolsun, şehrimizde kurmuş olduğumuz ekiplerle tiyatro, sinema ve diğer alanları çok önemli faaliyetleri beraber götürüyoruz. Biliyoruz ki bir millet ne kadar okur, yazar, düşünürse o milletin yarınları gelecek altına alınır." dedi.

        Programda ayrıca Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından program, Cevizoğlu'nun söyleşisi ile devam etti.

        30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak fuarda kitapseverler, ünlü yazarlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazetecilerle bir araya gelecek.

        Fuarda çeşitli etkinlik ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

