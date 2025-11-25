Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Erzurum'da araç içinde bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, camları kırık bir otomobilin içinde S.İ. ve F.A'yı bıçakla yaralanmış halde buldu.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis yaptığı çalışma sonucunda olayın şüphelisinin K.K. olduğunu tespit etti.
K.K. bir süre sonra suç aleti bıçak ile polis merkezine teslim oldu.
