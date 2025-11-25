Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da araç içinde bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum’da araç içinde bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, camları kırık bir otomobilin içinde S.İ. ve F.A'yı bıçakla yaralanmış halde buldu.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis yaptığı çalışma sonucunda olayın şüphelisinin K.K. olduğunu tespit etti.

        K.K. bir süre sonra suç aleti bıçak ile polis merkezine teslim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 5 günde 75 bin kişiyi ağırladı
        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 5 günde 75 bin kişiyi ağırladı
        Başkan Sekmen kitapseverlerle buluştu
        Başkan Sekmen kitapseverlerle buluştu
        Erzurum'da siber suçlar zirvesi
        Erzurum'da siber suçlar zirvesi
        Erzurum'da ilçe müftüleri buluşması
        Erzurum'da ilçe müftüleri buluşması
        Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Kadına yönelik şiddete dönük farkındalık etkin...
        Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Kadına yönelik şiddete dönük farkındalık etkin...
        Erzurum'da "Kadına yönelik şiddetin izleri" paneli
        Erzurum'da "Kadına yönelik şiddetin izleri" paneli