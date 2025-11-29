Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 29.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:30
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk

        Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Ali Ülgen) Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Guram, Baiye (Dk. 83 Eren Kabak), Sefa Akgün, Crociata, Benhur Keser (Dk. 76 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 86 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu (Dk. 82 Sylla)

        İstanbulspor: İsa Doğan, Duran Şahin (Dk. 78 Ömer Faruk Duymaz), Duhaney, Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal (Dk. 59 Demir Mermerci), Yunus Bahadır, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel ( Dk. 46 İsa Dayaklı), Loshaj, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 Mamadou), Krstovski (Dk. 66 Sambissa)

        Goller: Dk. 45 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 53 ve Dk. 69 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Amar Gerxhaliu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 86 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

