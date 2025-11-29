Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Lala Paşa Mahallesi'ndeki Mumcu Konutları Parkı'nda oturan iki kişi ile bir grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.T. ve E.K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Er olduklarını ve çarşı iznine çıktıklarını bildiren yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.