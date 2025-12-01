Erzurum'da samanlık ve ahırda çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu

Kilerde bulunan 3 ton yem ile 3 ton kömürün küle döndüğü yangında, besicinin ot biçme makinesi de kullanılamaz hale geldi.

Ünlüce Mahallesi'nde İlhami Bingöl'e ait samanlık, ahır ve kilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde samanlık ve ahırda çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

