Erzurum'da samanlık ve ahırda çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu
Erzurum'un Hınıs ilçesinde samanlık ve ahırda çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ünlüce Mahallesi'nde İlhami Bingöl'e ait samanlık, ahır ve kilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 21 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kilerde bulunan 3 ton yem ile 3 ton kömürün küle döndüğü yangında, besicinin ot biçme makinesi de kullanılamaz hale geldi.
