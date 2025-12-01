Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 34 DFN 430 plakalı otomobil, 1. Siteler Sokak ile Merkez Tortum Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta F.E. idaresindeki 20 AGP 318 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Uğur Sayır (35) H.B, Ö.D, Ö.Ç. ve E.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Sayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, biri ana yolda ilerleyen, diğeri ise yan yoldan çıkan iki otomobilin çarpıştığı anlar ve çevredekilerin kazanın ardından yardıma gitmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da samanlık ve ahırda çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu
        Erzurum'da samanlık ve ahırda çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu
        Aşkale'de tiyatro keyfi: "Mavi Kolye" oyunu sahnelendi
        Aşkale'de tiyatro keyfi: "Mavi Kolye" oyunu sahnelendi
        Türkiye'nin en soğuk yeri -6.6 Erzurum Palandöken oldu
        Türkiye'nin en soğuk yeri -6.6 Erzurum Palandöken oldu
        Erzurum'da ahır ve samanlık yangını: 21 büyükbaş havyan telef oldu
        Erzurum'da ahır ve samanlık yangını: 21 büyükbaş havyan telef oldu
        Kızıl Şahinler özgürlüğe uçtu
        Kızıl Şahinler özgürlüğe uçtu
        Haho Manastırı (Taş Camii) asırlardır ilk günkü gibi ayakta
        Haho Manastırı (Taş Camii) asırlardır ilk günkü gibi ayakta